Экономика
REGNUMТоргпред: в регионах КНР есть большой интерес к российским товарам
Пекин, 15 июня 2020, 09:28 — REGNUM Большой интерес к российским товарам наблюдается в центральных и южных районах Китая. Об этом заявил 15 июня на встрече с российскими журналистами торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин.
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Торгпред РФ: e-commerce поможет российским компаниям усилить присутствие в Китае
CustomsForum.ru06:59
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Политика
Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
Политика
Макрон не получал приглашение на парад Победы в Москве
«Господин Макрон не приедет в Москву [на парад Победы 24 июня], он не получил приглашение от российских властей», — приводит «РИА Новости» слова представителя.
Известия 05:10
Футбол
Смолов остался в запасе «Сельты» на матч с «Вильярреалом»
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов не попал в основной состав команды на домашний матч 28-го тура Примеры против «Вильярреала».
Metaratings 13 июня в 10:44
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Энергетика
Компании Турции задолжали «Газпрому» $2 млрд
Совокупная накопленная задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» составляет около $2 млрд.
Нефтегазовая вертикаль 08:08
Гаджеты
Xiaomi представила 27-дюймовый монитор с частотой 165 Гц
Ходят слухи, что в сентябре Xiaomi представит еще один игровой монитор, на этот раз уже с 24,5-дюймовым экраном.
Piter.tv 06:40
Здоровье
В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках
Сегодня, 15 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 08:02
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
RT на русском 03:01
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Общество
Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж
Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.
РИА Новости 07:38
Происшествия
В Краснодаре умерла пластический хирург Алена Верди
В Краснодаре скончалась пластический хирург Алена Верди.
Российская газета 04:19
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений
Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
РИА Новости 04:52
Общество
Доцент Соколов отказался от адвокатов
Газета.Ru 06:17
Наука
Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Evo-rus.com вчера в 15:31
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Экономика
В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей
Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.
REGNUM 06:31
Кино
Шоураннер «Ведьмака» поделилась подробностями о втором сезоне проекта
Второй сезон весьма успешного сериала «Ведьмак» не за горами и шоураннер проекта Лорен Хиссрич решила пообщаться с журналистами издания The Wrap.
Телепрограмма 02:35
Политика
В ФРГ опасаются санкций США против «Северного потока-2»
Американские санкции могут затронуть немецкие компании, так или иначе связанные с проектом, а также государственные службы.
ToDay News Ufa 12 июня в 09:04
Общество
Из «Ведомостей» ушли все заместители главного редактора
Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
РИА Новости 07:36
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Общество
Рязанские выпускники получили аттестаты
Вечерняя Рязань 08:15
Происшествия
В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте
Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
ТАСС 07:44
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии
Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
REGNUM 05:21
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Российская газета 06:44
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись
Российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись, сообщила "360" адвокат Жанна Маргулис.
РИА Новости 05:46
Политика
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
РИА Новости 06:24