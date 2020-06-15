Политика
ПРАЙМТоргпредство РФ в Китае рассчитывает, что ВЭФ не будет отменен
Торговое представительно России в Китае рассчитывает, что Восточный экономический форум во Владивостоке состоится, планирует принять в нем участие, заявил журналистам торговый представитель России в КНР Сергей Инюшин.
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Общество
В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники
REGNUM вчера в 11:15
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется наследство певицы
Имущество семьи певицы Жанны Фриске достанется ее сыну Платону, заявил отец артистки Владимир Фриске в эфире программы «Ты не поверишь!».
Вечерняя Москва 00:29
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня вчера в 03:10
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Экономика
MR Group построит элитное жилье у храма Христа Спасителя
Ведомости вчера в 17:08
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Финансы
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия
В Челябинске огласили приговор экс-омбудсмену Алексею Севастьянову
Сегодня, 15 июня, Центральный районный суд вынес приговор: Севастьянов признан виновным в покушении на мошенничество, ему назначено лишение свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 3 года.
Челябинский обзор 01:47
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия
В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
РИА Новости вчера в 23:26
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru вчера в 13:45
Политика
Отложен визит в Турцию Лаврова и Шойгу
Отложен визит Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию. Он должен был состояться 14 июня.
ТВ Центр вчера в 09:44
Футбол
Прибыл на станцию: Марко Николич начал работать с «Локомотивом»
Кроме мотивирующей составляющей выступление Николича запомнилось еще тем, что он пытался говорить по-русски.
Известия вчера в 17:01
Общество
Роскачество объяснило, как уберечься от укусов клещей
В Роскачестве напомнили, что не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские учреждения может быть проведена серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита.
ФАН 02:24
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета вчера в 15:04
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
BFM.ru вчера в 06:44
Баскетбол
«ЦСКА больше не стоит подписывать звезд этим летом»
Новым капитаном баскетбольного ЦСКА должен стать трехкратный чемпион Евролиги Никита Курбанов, считает заслуженный тренер РСФСР, четырехкратный чемпион СССР, известный телекомментатор Владимир Гомельский.
Известия вчера в 17:01