Экономика
ПРАЙМТоргпредство РФ в Китае рассчитывает, что ВЭФ не будет отменен
Торговое представительно России в Китае рассчитывает, что Восточный экономический форум во Владивостоке состоится, планирует принять в нем участие, заявил журналистам торговый представитель России в КНР Сергей Инюшин.
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Происшествия
В Крыму задержали мужчину с разорванным паспортом Украины
Мужчина с разорванным паспортом Украины пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска и был задержан российскими пограничниками, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
РИА Новости 03:23
Общество
Во Владимирской области выявлено еще 57 случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 июня лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:42
Происшествия
Погибшую девочку из Шушенского района год назад изнасиловали, а потом угрожали убить
В Шушенском районе продолжают выяснять обстоятельства убийства 12-летней девочки в деревне Нижняя Коя.
Krasnoyarskmedia.ru 03:32
Здоровье
В Пензенской области число новых случаев коронавируса идет на спад
В Пензенской области число больных новой коронавирусной инфекцией достигло 3 823.
ПензаИнформ 03:46
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Общество
За сутки в России умерли 143 пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались 143 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
RT на русском 03:50
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru вчера в 10:26
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии.
Известия 03:30
Здоровье
COVID-19 обнаружили у 8 воспитанников южно-сахалинской «Полянки»
Коронавирусная инфекция обнаружена у 4 сотрудников детского сада и 8 малышей. Там следует провести повторную дезинфекцию.
АСТВ 02:38
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика
Туроператоры усомнились в открытии границ Евросоюза для россиян в июле
Ранее Еврокомиссия рекомендовала государствам ЕС действовать скоординировано в вопросе открытия внешних границ и предложила им согласовать список не входящих в объединение стран, для которых ограничения могут быть сняты с 1 июля.
РБК 03:54
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Игры
Escape from Tarkov выйдет на консолях
CyberSport.ru 13 июня в 14:28
Хоккей
Гусев оценил свой первый сезон в НХЛ
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев поставил себе оценку по пятибалльной шкале за дебютный сезон в НХЛ.
Bookmaker-ratings.ru 02:39
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Футбол
Футболисты «Динамо» обыграли «Спартак» в товарищеском матче
19 июня «Спартак» сыграет в Туле с местным «Арсеналом». «Динамо» 21 июня на выезде встретится с ФК «Краснодар».
Говорит Москва вчера в 12:37
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Российская газета 03:42
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
BFM.ru вчера в 06:44
Энергетика
Цены на нефть снижаются, но Brent держится выше $37 за баррель
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов существенно опускаются на фоне тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом в США и Китае и возможности второй волны пандемии.
Росбалт 02:59
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
Происшествия
В Воронеже нашли сбившего на переходе 2 пешеходов водителя
Полицейские установили личность и задержали водителя, сбившего на пешеходном переходе на двух человек и скрывшегося с места ДТП.
Обозреватель Врн 02:51