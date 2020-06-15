Торговое представительно России в Китае рассчитывает, что Восточный экономический форум во Владивостоке состоится, планирует принять в нем участие, заявил журналистам торговый представитель России в КНР Сергей Инюшин.

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