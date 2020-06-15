Торгпредство России в Китае наблюдает колоссальный спрос на российское мясо с китайской стороны, заявил журналистам торговый представитель РФ Сергей Инюшин.

Торгпредство фиксирует колоссальный спрос на российское мясо в Китае

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