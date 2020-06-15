Экономика

ПРАЙМПРАЙМТоргпредство фиксирует колоссальный спрос на российское мясо в Китае

Торгпредство России в Китае наблюдает колоссальный спрос на российское мясо с китайской стороны, заявил журналистам торговый представитель РФ Сергей Инюшин.
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Мясо российского производства пользуется спросом в Китае

Sfera.fm02:21

Компании России расширят присутствие на рынке Китая благодаря электронной коммерции

ТАСС00:31

Торгпред РФ считает, что в КНР должен функционировать полноценный российский банк

ПРАЙМ00:12
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Происшествия

В Волгограде убили студента-иностранца

Волгоград, 15 июня 2020, 09:40 — REGNUM Тело 17-летнего молодого человека с множественными колото-резаными ранами обнаружили ночью 13 июня в Волгограде.
REGNUM 02:40
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
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Происшествия

В Хакасии на Ивановских озерах погиб турист из Красноярска

Среда24 вчера в 23:51
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
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Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову

Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
1,6K
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о возможной отмене экологической госэкспертизы

В число объектов, для которых не потребуется такая экспертиза, попадет строительство всех объектов, связанных с обращением с отходами (мусоросжигательные заводы, предприятия по утилизации и обезвреживанию мусора, проекты рекультивации свалок) и все стройки на особо охраняемых природных территориях.
Ведомости вчера в 23:28
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Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

ТАСС вчера в 15:04
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Общество

Би-би-си начала показывать сериал об инциденте в Солсбери

Корпорация Би-би-си начала показывать игровой мини-сериал о том, что якобы происходило в английском Солсбери после инцидента с Сергеем и Юлией Скрипаль, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 01:18
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
2,8K
Происшествия

Тело восьмилетней девочки нашли в алтайской реке

АМИТЕЛ 01:59
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Армия и оружие

Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину

ТАСС вчера в 21:10
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Общество

В Москве вылечились от коронавируса еще 2133 человека

В Москве за последние сутки еще 2133 человека вылечились от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 02:19
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Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
2
Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Приморье из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса продлили режим повышенной готовности.
РИА Новости вчера в 21:02
102
Общество

Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
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Политика

Отложен визит в Турцию Лаврова и Шойгу

Отложен визит Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию. Он должен был состояться 14 июня.
ТВ Центр вчера в 09:44
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Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Общество

В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

Лысенко уточнил, что с ошибкой были напечатаны все 15 баннеров, а недочёт заметили уже после того, как плакаты появились на остановках общественного транспорта.
Говорит Москва 13 июня в 11:13
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Происшествия

На Волге опрокинулся гидроцикл: двое погибших

Вести.Ru вчера в 18:37
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Политика

В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием

В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс вчера в 06:27
3K
Политика

В Сиэтле протестующие провозгласили «независимость»

Evo-rus.com 13 июня в 14:42
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Шоу-бизнес

Познер прокомментировал скандал вокруг ДТП с Ефремовым

Газета.Ru 01:36
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Общество

В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники

REGNUM вчера в 11:15
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
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Армия и оружие

США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело 00:02
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Гаджеты

Распродажа: «МегаФон» продает смартфон с 256 Гбайт памяти менее чем за 12 тысяч рублей

При цене в 12 тысяч рублей Huawei P30 Lite New Edition является практически уникальным смартфоном.
Dgl.ru вчера в 17:45
Политика

В Белоруссии расскажут о фактах вмешательства во внутренние дела

Власти Белоруссии хотят обнародовать факты вмешательства во внутренние дела страны. Это связано с делом Белгазпромбанка.
Pravda.Ru вчера в 17:51
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