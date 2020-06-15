Экономика
ПРАЙМТоргпредство фиксирует колоссальный спрос на российское мясо в Китае
Торгпредство России в Китае наблюдает колоссальный спрос на российское мясо с китайской стороны, заявил журналистам торговый представитель РФ Сергей Инюшин.
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Политика
Путин объяснил важность социальных поправок в Конституцию РФ
Владимир Путин заявил, что вопросы социальной поддержки граждан важно упомянуть в Конституции РФ, чтобы они в будущем никогда не забывались.
Москва 24 вчера в 07:38
Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета вчера в 05:19
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру вчера в 02:00
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую в лифте ребенка
Полиция разыскивает женщину, избившую маленькую девочку в лифте дома в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости вчера в 23:28
Космос
Роскосмос разработал схему незаметной работы спутника-инспектора
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на способ запуска спутника-инспектора, предназначенного для слежки за другими космическими аппаратами, который поможет ему остаться не обнаруженным, соответствующее описание к патенту опубликовано в бюллетене "Роспатента".
РИА Новости вчера в 21:53
Происшествия
Бейонсе потребовала расследовать убийство полицией чернокожей девушки в США
Lenta.ru вчера в 23:29
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Авто
С 1 июля российских водителей ждёт три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета 12 июня в 07:39
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Гаджеты
Стало известно о планах Honor выпустить первый игровой ноутбук
Напомним, что недавно под брендом Huawei был выпущен смартфон Honor Play4 5G на флагманском процессоре Kirin 990.
Evo-rus.com 13 июня в 10:30
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Игры
Sony показала новую консоль PlayStation 5
Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
Компания 12 июня в 02:53
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
BFM.ru вчера в 06:44
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия
Лесной пожар в Усть-Илимском районе возник по вине рыбаков
С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 337 лесных пожаров, что на 19% меньше, чем на ту же дату в 2019 году.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:23
Общество
В России снимаются введенные из-за коронавируса ограничения
Российские регионы снимают ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru вчера в 23:23
Происшествия
Семья Захарова назвала извинения Ефремова «запоздалыми»
Ореанда-Новости 13 июня в 07:20
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика
В США уже употребляют термин «Американская весна» — американист
Название «Американская весна» употребляется уже без шуток, написал американист, политолог Дмитрий Дробницкий 14 июня в своем телеграм-канале.
ИА Красная Весна вчера в 18:20
Политика
Путин прокомментировал протесты в США
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:38
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 13 июня в 11:05
Авто
Новый Geely FY11 привезут в Россию из Китая
Запуск продаж Geely FY11 в России намечен на третий квартал, хотя в компании понимают возможность каких-либо задержек.
SpeedMe 13 июня в 15:18
Шоу-бизнес
Пугачева показала «счастливую» прогулку с шестилетней дочерью
Российская певица Алла Пугачева поделилась кадрами семейной прогулки со своей шестилетней дочерью Лизой Галкиной.
Народные новости вчера в 12:24
Общество
В Свердловской области подтверждено еще 254 случая коронавируса
На 14 июня в Свердловской области у 9325 человек выявлен COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:54