Экономика

REGNUMREGNUMТоргпред: в регионах КНР есть большой интерес к российским товарам

Пекин, 15 июня 2020, 09:28 — REGNUM Большой интерес к российским товарам наблюдается в центральных и южных районах Китая. Об этом заявил 15 июня на встрече с российскими журналистами торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин.
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Торгпред: в регионах КНР есть большой интерес к российским товарам

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