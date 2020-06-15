Пекин, 15 июня 2020, 09:28 — REGNUM Большой интерес к российским товарам наблюдается в центральных и южных районах Китая. Об этом заявил 15 июня на встрече с российскими журналистами торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин.

Торгпред: в регионах КНР есть большой интерес к российским товарам

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