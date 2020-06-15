Экономика
REGNUMТоргпред: в регионах КНР есть большой интерес к российским товарам
Пекин, 15 июня 2020, 09:28 — REGNUM Большой интерес к российским товарам наблюдается в центральных и южных районах Китая. Об этом заявил 15 июня на встрече с российскими журналистами торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Торгпред РФ: e-commerce поможет российским компаниям усилить присутствие в Китае
CustomsForum.ru06:59
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Происшествия
Открывший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве задержан
После стрельбы на Ленинском проспекте в Москве задержан устроивший стрельбу мужчина, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 09:59
Армия и оружие
В ДНР отменили режим повышенной боевой готовности
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ДНР переведены в полную боевую готовность из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения.
РИА Новости 09:28
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
РИА Новости 13 июня в 18:21
Футбол
Андрей Лунин: Шел в «Реал» не всю жизнь в арендах быть, а там играть
Голкипер «Овьедо» Андрей Лунин, выступающий за нынешний клуб на правах аренды, заявил о желании стать первым номером мадридского «Реала».
Советский спорт 05:31
Политика
В Японии оценили слова Путина о Курилах
Читатели японского издания Yomiuri Shimbun прокомментировали заявление президента России Владимира Путина, который в поздравительной речи ко Дню России 12 июня упомянул Курильские острова.
RT на русском вчера в 10:43
Происшествия
В Краснодаре умерла пластический хирург Алена Верди
В Краснодаре скончалась пластический хирург Алена Верди.
Российская газета 04:19
Общество
В Минкомсвязи прокомментировали ситуацию в «Ведомостях»
Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин прокомментировал ситуацию, складывающуюся в издании «Ведомости».
Rambler News Service 07:45
Армия и оружие
Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб
Известия вчера в 18:21
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:17
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 13 июня в 14:44
Происшествия
В Воронеже потушили пожар на хлебозаводе
Пожарные ликвидировали возгорание в цехе хлебозавода №1 Воронежа, откуда были эвакуированы 47 человек, сообщает главное управление МЧС по региону.
РИА Новости 08:28
Шоу-бизнес
Наталия Орейро собирается получить российское гражданство
Россию Наталия Орейро посетила впервые в 2001 году и призналась, что почувствовала с ней духовную связь.
РБК 03:55
Политика
Путин заявил о необходимости новых мер поддержки граждан и экономики
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработки новых мер поддержки граждан и экономики.
Rambler News Service 09:57
Футбол
Дубль Н’Жи помог «Динамо» разгромить «Спартак» в товарищеском матче
Встреча завершилась победой "бело-голубых" со счетом 4:1. У победителей дубль оформил Клинтон Н'Жи и по разу отличились Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко, а в составе "красно-белых" мяч забил Джордан Ларссон.
Вести.Ru вчера в 11:40
Армия и оружие
На Украине назвали способ дать достойный отпор «агрессии» России
Правительство Украины назвало переоснащение Вооруженных сил (ВСУ) новейшим и модернизированным вооружением способом дать «достойный отпор вооруженной агрессии» России.
Lenta.ru 07:44
Политика
Помпео потребовал от России немедленно освободить Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео в своем Twitter потребовал немедленно освободить осужденного на 16 лет американца Пола Уилана.
Lenta.ru 08:52
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
Происшествия
В Петербурге три человека пострадали при хлопке на строящемся корабле
РИА Новости 07:13
Политика
Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича
Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.
Lenta.ru 06:19
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
Evo-rus.com 13 июня в 09:32
Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости 07:11
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Шоу-бизнес
Тимати раскритиковал Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина
Судя по всему, катализатором для музыканта стал пост в Telegram-канале "Кровавая Барыня", где Собчак прокомментировала строчку из недавно вышедшего клипа "Хавчик" Тимати, Джигана и Дани Милохина.
Газета.Ru 07:05
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета вчера в 02:00
Шоу-бизнес
«Почки отказали»: Бабкина проходит реабилитацию вместе с сыном
Народная артистка РФ восстанавливает здоровье вместе с сыном, который также заразился COVID-19.
7Дней.ру 09:00
Шоу-бизнес
Лисовец эмоционально рассказал о последней встрече с Жанной Фриске
Стилист Влад Лисовец поделился воспоминаниями о певице Жанне Фриске в честь пятилетия со дня ее смерти.
Народные новости вчера в 13:03
Общество
Собянин подтвердил переход к новому этапу снятия ограничений в Москве
Москва может переходить к следующему этапу снятия ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
RT на русском 06:12
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 23 июня из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 09:17