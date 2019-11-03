Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruТорино — Ювентус 0:1

Торино — Ювентус
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Ола Айна
44′
54′
Родриго Бентанкур
57′
Хуан Гильермо Куадрадо
60′
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
Кристиан Ансальди
63′
67′
Федерико Бернардески
Аарон Рэмзи
Даниэле Базелли
68′
70′
Маттейс Де Лигт
Томас Ринкон
Симоне Дзадза
74′
76′
Родриго Бентанкур
Сами Хедира
Симоне Верди
Саша Лукич
80′
Даниэле Базелли
Винченцо Миллицо
85′
Андреа Белотти
90′+3′
«Ювентус» одержал победу над «Торино» в выездном матче 11-го тура итальянской Серии А. Туринское дерби, которое прошло на Олимпийском стадионе, завершилось со счетом 1:0 в пользу «старой синьоры». Команда Маурицио Сарри забила победный гол на 70-й минуте.
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