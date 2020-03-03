Происшествия
Газета.RuНе менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси
Из-за сильных штормов и возникшего атмосферного вихря пострадали многие здания и десятки тысяч людей остались без электричества. По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал NBC News, в результате торнадо, начавшегося около 00.30 по местному времени (9.30 мск), более 44 тысяч потребителей остались без электричества.РИА Новостивчера в 07:53
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Еще одна маленькая жительница США с врожденным невусом (гигантским родимым пятном) на лице прилетит в Краснодар на лечение, рассказали РИА Новости в местной клинике лазерной фотодинамической терапии.
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Матвиенко назвала «безобразием» работу алтайского транспорта
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала эту ситуацию «безобразием».