с чего всё началось

Из-за сильных штормов и возникшего атмосферного вихря пострадали многие здания и десятки тысяч людей остались без электричества. По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.

Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

Политика Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы».

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Политика В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука «В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.

Общество Лукашенко пообещал продолжить покупать нефть у России Белоруссия продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками данного вида топлива.

Политика Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.

Политика Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар» Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Армия и оружие СК заочно предъявил обвинение еще одному командиру бригады ВСУ Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение по уголовному делу об обстреле жителей Донбасса еще одному командиру ракетной бригады Вооруженных сил Украины - Федору Ярошевичу.