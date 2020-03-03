с чего всё началось

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти. Стихия 3 марта прошла через центральную часть штата, задев его столицу город Нэшвилл.

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

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