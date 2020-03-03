Происшествия

РБКРБКТорнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти. Стихия 3 марта прошла через центральную часть штата, задев его столицу город Нэшвилл.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал NBC News
, в результате торнадо, начавшегося около 00.30 по местному времени (9.30 мск), более 44 тысяч потребителей остались без электричества.
РИА Новостивчера в 07:53

Подробнее о событии

Один из крупнейших торнадо обрушился на США. Фото и видео последствий из Теннесси

Телеканал 360°01:18

NBC: число жертв торнадо в Теннесси увеличилось до 25

ТАССвчера в 18:34

До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси

Интерфаксвчера в 19:58

Число жертв торнадо в США выросло до 25 человек

News.ruвчера в 18:53

Торнадо в США повредил и обесточил десятки тысяч домов

МИР 2402:04

В Нэшвилле число погибших из-за торнадо возросло до шести человек

РИА Новостивчера в 07:53

Два человека погибли после торнадо в штате Теннесси

РЕН ТВвчера в 06:00
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Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Кино

Минкульт выдал фильму «Прощание со Сталиным» прокатное удостоверение

Ранее кинотеатры откладывали предпремьеры на неопределенный период – ведомство не выдавало прокатное удостоверение картине из-за технических несоответствий, связанных с предоставлением прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.
Новые Известия 05:54
Футбол

«Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» на своем поле переиграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Счет в матч открыл Виллиан в первом тайме, после пушечного удара по центру ворот.
LiveSport.ru вчера в 16:31
Армия и оружие

Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции

Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции.
RT на русском 08:36
Общество

BMW презентовала новый логотип марки

Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Российская газета 06:00
Армия и оружие

Эрдоган попросил у Трампа боеприпасы для операции в Идлибе

О просьбе турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту США Дональду Трампу снабдить Турцию боеприпасами для проведения военной операции в Идлибе сообщили СМИ.
iReactor 05:13
Космос

Испытания межпланетной ракеты Starship SN1 Илона Маска прошли неудачно

Сходное неудачное испытание случилось и в ноябре 2019 года, когда у другого прототипа (Starship Mk1) оторвало верхнюю часть во время проверки максимально возможного давления в топливных баках.
Новые Известия вчера в 11:05
Общество

Администрация пензенского университета составила признаки деструктивного поведения студентов

В методичке говорится, что угрозу представляют те учащиеся, кто носит одежду с агрессивными надписями, у них может быть пирсинг в ушах и на лице и они большую часть времени ходят в наушниках, - пишет интернет-издание 7х7.
Эхо Москвы 08:32
Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой

Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Bimru.ru 06:57
Политика

Байдена признали лидером на праймериз «супервторника»

Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает на праймериз по итогам «супервторника».
РБК 08:13
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Музыка

Жириновский станцевал под трек Little Big

РИА Новости 06:42
Футбол

Жена Мамаева считает, что арест мужа помог им сохранить семью

Алана Мамаева, жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, рассказала, как на её супруга повлияло пребывание в колонии общего режима, где он отбывал наказание за участие в нескольких драках в Москве в начале октября 2018 года.
RT на русском 08:29
Единоборства

Боксёр Ковалёв передумал переходить в первый тяжёлый вес

RT на русском 05:06
Общество

Роскомнадзор ограничит доступ к сайтам с фейками о коронавирусе

Доступ к целому ряду инетренте-ресурсов будет ограничен Роскомнадзором.
REGNUM 07:45
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о Евровидении

В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Мой Брянск вчера в 23:02
Происшествия

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Интерфакс 08:36
Общество

В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
REGNUM 08:18
Гаджеты

В «Яндекс.Маркет» назвали самые популярные смартфоны 2020 года

«Яндекс.Маркет» составил список из пяти смартфонов, которые были самыми востребованными у пользователей в этом году.
Live24 06:21
Политика

Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
РИА Новости 04:24
Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:09
Происшествия

Полтавец назвал лидера «Сети» заказчиком убийства Дорофеева и Левченко

Беглецы поддерживали контакт с Пчелинцевым, который, узнав о намерении Дорофеева и Левченко, приказал Полтавцу и Иванкину их убить.
ФАН 08:49
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском вчера в 09:35
Политика

На границе Греции против беженцев из Турции применили слезоточивый газ

Общественное телевидение России 07:52
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra провалил тест на прочность

Моя Москва.онлайн 08:44
Общество

Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
ВашГород.ру 01:46
Армия и оружие

Новую систему дистанционного минирования покажут на параде Победы в Москве

Вечерняя Москва вчера в 14:14
Экономика

Шесть регионов Сибири обогнали Новосибирскую область по уровню зарплат

Новосибирская область оказалась на седьмом месте по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций среди регионов Сибири за период с января по декабрь 2019 года.
REGNUM вчера в 21:33
Общество

Путин объяснил разницу между стабильностью в экономике и застоем

Президент РФ Владимир Путин объяснил, чем отличается стабильность в экономике от застоя.
ФАН 02:01
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
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