Происшествия
РБКТорнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти. Стихия 3 марта прошла через центральную часть штата, задев его столицу город Нэшвилл.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал NBC News, в результате торнадо, начавшегося около 00.30 по местному времени (9.30 мск), более 44 тысяч потребителей остались без электричества.РИА Новостивчера в 07:53
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Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Кино
Минкульт выдал фильму «Прощание со Сталиным» прокатное удостоверение
Ранее кинотеатры откладывали предпремьеры на неопределенный период – ведомство не выдавало прокатное удостоверение картине из-за технических несоответствий, связанных с предоставлением прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.
Футбол
«Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче Кубка Англии
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» на своем поле переиграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Счет в матч открыл Виллиан в первом тайме, после пушечного удара по центру ворот.
Армия и оружие
Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции
Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Армия и оружие
Эрдоган попросил у Трампа боеприпасы для операции в Идлибе
О просьбе турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту США Дональду Трампу снабдить Турцию боеприпасами для проведения военной операции в Идлибе сообщили СМИ.
Космос
Испытания межпланетной ракеты Starship SN1 Илона Маска прошли неудачно
Сходное неудачное испытание случилось и в ноябре 2019 года, когда у другого прототипа (Starship Mk1) оторвало верхнюю часть во время проверки максимально возможного давления в топливных баках.
Общество
Администрация пензенского университета составила признаки деструктивного поведения студентов
В методичке говорится, что угрозу представляют те учащиеся, кто носит одежду с агрессивными надписями, у них может быть пирсинг в ушах и на лице и они большую часть времени ходят в наушниках, - пишет интернет-издание 7х7.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Политика
Байдена признали лидером на праймериз «супервторника»
Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает на праймериз по итогам «супервторника».
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Футбол
Жена Мамаева считает, что арест мужа помог им сохранить семью
Алана Мамаева, жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, рассказала, как на её супруга повлияло пребывание в колонии общего режима, где он отбывал наказание за участие в нескольких драках в Москве в начале октября 2018 года.
Единоборства
Боксёр Ковалёв передумал переходить в первый тяжёлый вес
Общество
Роскомнадзор ограничит доступ к сайтам с фейками о коронавирусе
Доступ к целому ряду инетренте-ресурсов будет ограничен Роскомнадзором.
Музыка
Менеджер Little Big покинул группу после новостей о Евровидении
В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Общество
В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса
Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
Гаджеты
В «Яндекс.Маркет» назвали самые популярные смартфоны 2020 года
«Яндекс.Маркет» составил список из пяти смартфонов, которые были самыми востребованными у пользователей в этом году.
Политика
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Происшествия
Полтавец назвал лидера «Сети» заказчиком убийства Дорофеева и Левченко
Беглецы поддерживали контакт с Пчелинцевым, который, узнав о намерении Дорофеева и Левченко, приказал Полтавцу и Иванкину их убить.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Политика
На границе Греции против беженцев из Турции применили слезоточивый газ
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra провалил тест на прочность
Общество
Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
Армия и оружие
Новую систему дистанционного минирования покажут на параде Победы в Москве
Экономика
Шесть регионов Сибири обогнали Новосибирскую область по уровню зарплат
Новосибирская область оказалась на седьмом месте по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций среди регионов Сибири за период с января по декабрь 2019 года.
Общество
Путин объяснил разницу между стабильностью в экономике и застоем
Президент РФ Владимир Путин объяснил, чем отличается стабильность в экономике от застоя.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.