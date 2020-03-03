с чего всё началось

В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти. Жертвы обнаружены в четырёх округах — Патнам, Бентон, Уилсон и Дэвидсон.

В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

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Происшествия Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину об экстренных посадках самолетов из-за сообщений о "минировании".