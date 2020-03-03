Происшествия
RT на русскомВ Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо
В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти. Жертвы обнаружены в четырёх округах — Патнам, Бентон, Уилсон и Дэвидсон.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал NBC News, в результате торнадо, начавшегося около 00.30 по местному времени (9.30 мск), более 44 тысяч потребителей остались без электричества.РИА Новостивчера в 07:53
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Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Политика
В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса
Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Армия и оружие
ВС Турции в Сирии понесли новые потери
Турецкие вооружённые силы в Сирии понесли новые потери. Сообщается о гибели двух солдат и о ранениях шестерых человек.
Политика
Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма
Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Кино
Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о похоронах Сталина
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Общество
ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека
ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву.
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Происшествия
В Ульяновске уволилась директор школы, где ученик ранил педагога
Заявление об увольнении по собственному желанию написала директор ульяновской школы, в которой ученик ранил ножом педагога.
Политика
Евросоюз продлил санкции в отношении Януковича и его окружения
Послы ЕС продлили санкции против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и людей из его окружения, сообщил журналист Рикард Йозвяк 4 марта на своей странице в социальной сети Twitter.
Хоккей
Игрок НХЛ получил коньком по лицу во время матча
Игрок «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс».
Футбол
«Зенит» сегодня сыграет с «Ахматом» в четвертьфинале Кубка России
В среду, 4 марта «Зенит» сыграет с «Ахматом» в рамках четвертьфинального матча Кубка России.
Политика
Дмитрий Песков ответил на критику поправок в Конституцию от РПЦ
Песков подчеркнул, что государство лишь «берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».
Общество
Греф назвал главные профессии будущего
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду, 4 марта, на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект", назвал основные профессии будущего.
Экономика
Сбербанк уступил первое место в списке сильнейших банковских брендов
Сбербанк уступил первенство в рейтинге сильнейших банковских брендов мира.
Общество
Семь команд осудили соглашение FIA с Ferrari
Команды Формулы 1 Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point и Williams выступили с официальным осуждением соглашения, которое было достигнуто между Farrari и FIA.
Происшествия
Дети в подмосковном детском саду отравились крысиным ядом
Пять детей в подмосковном детском саду отравились оставленным без присмотра ядом для крыс, после оказания медпомощи их отпустили домой, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.
Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Федор и Светлана Бондарчук после развода продолжают вместе заботиться о дочери. Ранее Светлана объясняла, почему Варя живет за рубежом.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Происшествия
Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину об экстренных посадках самолетов из-за сообщений о "минировании".
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.