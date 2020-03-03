Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти. Жертвы обнаружены в четырёх округах — Патнам, Бентон, Уилсон и Дэвидсон.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал NBC News
, в результате торнадо, начавшегося около 00.30 по местному времени (9.30 мск), более 44 тысяч потребителей остались без электричества.
РИА Новостивчера в 07:53

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Смертоносный торнадо в США повредил тюрьму из «Зелёной мили»

News.ru05:25

До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси

Интерфаксвчера в 19:58

Торнадо в США повредил и обесточил десятки тысяч домов

МИР 2402:04

Разрушительный торнадо повредил тюрьму из «Зеленой мили»

Телеканал 360°05:04

NBC: число жертв торнадо в Теннесси увеличилось до 25

ТАССвчера в 18:34

В Нэшвилле число погибших из-за торнадо возросло до шести человек

РИА Новостивчера в 07:53

Два человека погибли после торнадо в штате Теннесси

РЕН ТВвчера в 06:00
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Inkazan вчера в 09:03
Политика

В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса

Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Rambler News Service 05:26
Армия и оружие

ВС Турции в Сирии понесли новые потери

Турецкие вооружённые силы в Сирии понесли новые потери. Сообщается о гибели двух солдат и о ранениях шестерых человек.
Ореанда-Новости 03:48
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
РБК 02:00
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском 01:34
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Кино

Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о похоронах Сталина

Русская Планета вчера в 05:11
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Общество

ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву.
Ведомости 02:08
Общество

В России запретили вывозить из страны медицинские маски

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

В Ульяновске уволилась директор школы, где ученик ранил педагога

Заявление об увольнении по собственному желанию написала директор ульяновской школы, в которой ученик ранил ножом педагога.
Российская газета 02:42
Политика

Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»

РБК 04:06
Политика

Евросоюз продлил санкции в отношении Януковича и его окружения

Послы ЕС продлили санкции против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и людей из его окружения, сообщил журналист Рикард Йозвяк 4 марта на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 04:53
Хоккей

Игрок НХЛ получил коньком по лицу во время матча

Игрок «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс».
Lenta.ru 05:25
Футбол

«Зенит» сегодня сыграет с «Ахматом» в четвертьфинале Кубка России

В среду, 4 марта «Зенит» сыграет с «Ахматом» в рамках четвертьфинального матча Кубка России.
Gazeta.SPb 01:43
Политика

Дмитрий Песков ответил на критику поправок в Конституцию от РПЦ

Песков подчеркнул, что государство лишь «берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».
Говорит Москва 04:27
Общество

Греф назвал главные профессии будущего

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду, 4 марта, на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект", назвал основные профессии будущего.
Газета.Ru 04:55
Экономика

Сбербанк уступил первое место в списке сильнейших банковских брендов

Сбербанк уступил первенство в рейтинге сильнейших банковских брендов мира.
Компания 00:43
Общество

Семь команд осудили соглашение FIA с Ferrari

Команды Формулы 1 Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point и Williams выступили с официальным осуждением соглашения, которое было достигнуто между Farrari и FIA.
Motorsport.com Россия 05:15
Происшествия

Дети в подмосковном детском саду отравились крысиным ядом

Пять детей в подмосковном детском саду отравились оставленным без присмотра ядом для крыс, после оказания медпомощи их отпустили домой, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.
Интерфакс 05:26
Авто

Российские автомобили оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

REGNUM 01:03
Армия и оружие

В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам

Российская газета 04:59
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Газета.Ru вчера в 03:50
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Федор и Светлана Бондарчук после развода продолжают вместе заботиться о дочери. Ранее Светлана объясняла, почему Варя живет за рубежом.
Комсомольская правда вчера в 09:35
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Salt Mag 03:01
Происшествия

Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину об экстренных посадках самолетов из-за сообщений о "минировании".
РИА Новости вчера в 05:33
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Главное