«Балтика» дома сыграла вничью с «Торпедо» (1:1) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ. В составе москвичей единственный гол забил на 52-й минуте встречи защитник Сергей Божин. Спустя пять минут окончательный счте на табло установил нападающий хозяев Михаил Маркин.

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