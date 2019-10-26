Футбол
Спорт-Экспресс«Торпедо» Игнашевича сыграло вничью с «Балтикой»
ФНЛ, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
|52′
Сергей Божин
Михаил Маркин
|56′
«Балтика» дома сыграла вничью с «Торпедо» (1:1) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ. В составе москвичей единственный гол забил на 52-й минуте встречи защитник Сергей Божин. Спустя пять минут окончательный счте на табло установил нападающий хозяев Михаил Маркин.
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«Балтика» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч ФНЛ 27 октября 2019 года
LiveSport.ru25 октября в 21:42
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