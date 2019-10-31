Футбол

ЧемпионатЧемпионатТорпедо (Москва) — Балтика 1:0

Торпедо (Москва) — Балтика
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Иван Сергеев
53′
В матче 1/8 финала Кубка России московское «Торпедо» принимало калининградскую «Балтику». Встреча прошла в Москве на стадионе «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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