Футбол
Советский спортТорпедо (Москва) — Балтика 1:0
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Иван Сергеев
|53′
В составе московского клуба голом отметился Иван Сергеев (53). Добавим, что в следующем раунде турнира Торпедо сыграет против Химок, которые ранее на выезде переиграли Оренбург (2:1). Встреча состоится 4 марта 2020 года.
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