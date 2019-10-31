В составе московского клуба голом отметился Иван Сергеев (53). Добавим, что в следующем раунде турнира Торпедо сыграет против Химок, которые ранее на выезде переиграли Оренбург (2:1). Встреча состоится 4 марта 2020 года.

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