Футбол

РИА НовостиРИА НовостиТорпедо (Москва) — Шинник 2:0 (2-й тайм)

Торпедо (Москва) — Шинник
2 – 0
2-й тайм
ФНЛ
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Николай Покидышев
30′
Александр Рязанцев
74′
Московское "Торпедо" обыграло на своем поле ярославский "Шинник" в матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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