Футбол
ProstoProSportТорпедо — ЦСКА 0:2 (3-й период)
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей. Так, матч московского ЦСКА и «Уфы» пройдет на домашней арене армейцев, а встреча «Спартака» и «Ростова» состоится на поле красно-белых.
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Стали известны все пары 1/8 финала Олимп-Кубка России. Дальше без «Локо» и «Краснодара»
Букмекеры.рфвчера в 18:50
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Вертолет ВС Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), потерпел крушение в городе Буар на западе Центральноафриканской республики, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию.
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По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».
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Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-15" отправилась к Международной космической станции (МКС) с пусковой площадки "Гагаринский старт" космодрома Байконур.
РЕН ТВ 25 сентября в 10:02
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Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии
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ТАСС 08:09
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В ФИФА не сомневаются в результатах голосования за лучшего игрока года
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Каждая девушка хотя бы раз в жизни отстригала себе челку.
Wday.ru 03:00