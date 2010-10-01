РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Торпедо» ещё не приняло решение по поводу участия в РПЛ

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Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что клуб будет принимать решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона.
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«Торпедо» ещё не приняло решение по поводу участия в РПЛ

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