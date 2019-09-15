Лидеры Футбольной национальной лиги (ФНЛ) нынешнего сезона - московское "Торпедо" и подмосковные "Химки" - одержали победы в домашних матчах 13-го тура первенства. Торпедовцы в субботу нанесли поражение второй команде "Краснодара".

«Торпедо» и «Химки» одержали победы в матчах 13-го тура первенства ФНЛ

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