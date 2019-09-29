Московское "Торпедо" потерпело поражение от нижнекамского "Нефтехимика" в гостевом матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, состоявшаяся в Казани, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Голом на 81-й минуте отметился Илья Петров.

«Торпедо» на выезде проиграло «Нефтехимику» в матче ФНЛ

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