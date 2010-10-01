РПЛ
Вести.Ru«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ
Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге. Он считает, что клуб с Восточной улицы достоен выхода в РПЛ.
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Владелец «Торпедо»: «Наш клуб достоин РПЛ, но решение о повышении в классе еще не принято»
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В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
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Life.ru вчера в 21:42
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Сборная России проиграла США на Кубке мира
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Саратовские полицейские задержали эксгибициониста с Кленовой улицы
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Кабмин одобрил законопроект об отмене в России «банковского роуминга»
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