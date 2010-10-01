РПЛ

Вести.RuВести.Ru«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ

Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге. Он считает, что клуб с Восточной улицы достоен выхода в РПЛ.
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с чего всё началось

Интервью с Романом Авдеевым и Сергеем Игнашевичем — про «Торпедо», РПЛ

«Торпедо» уже примеряет на себя РПЛ. На днях выиграло матч у дружеского «Спартака-2» на «Открытие Арене», а пару недель назад выбило «Крылья» из Кубка России. Результаты лидера ФНЛ впечатляют — уже к октябрю у них есть шестиочковый отрыв от второго места.
Чемпионат02:00

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Владелец «Торпедо» рассказал, что решение по участию в РПЛ будет принято в конце сезона

RT на русском04:14

Владелец «Торпедо»: «Наш клуб достоин РПЛ, но решение о повышении в классе еще не принято»

ProstoProSportвчера в 18:18

Сергей Игнашевич – о РПЛ: У «Торпедо» почти нет инфраструктуры – надо немного подождать

Советский спорт02:52

Игнашевич – о возможном отказе «Торпедо» от участия в РПЛ: «Мы должны быть готовы ко всему»

Бомбардир.ру01:36

«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ

Вести.Ru00:35

Владелец «Торпедо» рассказал, как решился воспитывать 17 приёмных детей

Чемпионат02:00

«Торпедо» не решило вопрос об участии в РПЛ

REGNUM03:05
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Футбол

Кипр — Россия 0:5

Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
Ридус вчера в 13:53
Кино

Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России

Life.ru вчера в 21:42
Общество

Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья

В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Армия и оружие

The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии

Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости вчера в 06:06
Политика

Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери

Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС.
РИА Новости 03:21
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги

Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Общество

Туристы назвали столицу Финляндии самым скучным городом Европы

Самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки — за столицу Финляндии проголосовали сразу 30% туристов.
78.ru вчера в 10:43
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
Гаджеты

Samsung выпустит недорогой смартфон, местами превосходящий Galaxy S10

Ferra 12 октября в 11:09
Политика

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM вчера в 16:02
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском вчера в 02:05
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
Известия 00:40
Армия и оружие

Франция намерена остановить военную операцию Турции в Сирии

Отмечается, что Франция будет наращивать дипломатические усилия вместе с партнерами по коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в рамках НАТО и Совбеза ООН для немедленного прекращения военной операции Турции в Сирии.
РЕН ТВ 00:31
Армия и оружие

Сирийская армия начала переброску на курдские территории

Газета.Ru 03:05
Волейбол

Мужская сборная России по волейболу на Кубке мира уступила сборной США

Казанские ведомости 04:11
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

Коммерсантъ вчера в 03:56
Происшествия

ДТП на Московской. Обвиняемый заплатил семье погибшей 750 тысяч рублей

В Волжском районном суде Саратова продолжается рассмотрение уголовного дела, возбужденному по факту резонансного ДТП на улице Московской, в результате которого погибла женщина.
Взгляд-инфо 03:59
Футбол

Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Чемпионат вчера в 19:35
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

ТАСС 01:52
Происшествия

Задержан активист, которого СМИ называли организатором массовых беспорядков 27 июля

В Москве задержали 19-летнего активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл организатором массовых беспорядков в Москве 27 июля.
Коммерсантъ 02:12
Армия и оружие

Украинские военные заявили о срыве разведения сил в Золотом

В украинском штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что ополченцы якобы сорвали процесс разведения сил и средств в Донбассе.
Украина.ру 03:54
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Единоборства

Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

REGNUM вчера в 07:52
Политика

Путин впервые за 12 лет посетит Саудовскую Аравию

REGNUM 01:33
Футбол

Тедеско в понедельник проведет первую тренировку в «Спартаке»

Газета.Ru 03:16
Армия и оружие

Турция не остановит операцию в Сирии до достижения своей цели

Анкара не прекратит проведение операции «Источник мира» в Сирии до тех пор, пока военные не достигнут поставленных задач.
News.ru 03:55
Общество

В России завершен переход на цифровое вещание

В России завершен переход федерального телевидения на цифровое вещание. Об этом сообщает РИА "Новости"РИА "Новости".
Газета.Ru 01:24
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Авдеев Роман
Российский бизнесмен
Российский предприниматель банкир, до 2012 г. был единственным бенефициаром Московского кредитного банка, в конце 2017 года им контролировалось 55,73% акций банка.
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