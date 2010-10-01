РПЛ
Вести.Ru«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ
Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге. Он считает, что клуб с Восточной улицы достоен выхода в РПЛ.
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Владелец «Торпедо»: «Наш клуб достоин РПЛ, но решение о повышении в классе еще не принято»
ProstoProSportвчера в 18:18
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Газета.Ru 02:43
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
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В ФРГ отметили важность диалога ЕС и Турции на фоне событий в Сирии
Со своей стороны глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, прибывший на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, заявил, что операция Турции на севере Сирии после достижения договоренности о взаимодействии между курдами и Дамаском, угрожает безопасности стран-членов НАТО.
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