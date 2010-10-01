Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге. Он считает, что клуб с Восточной улицы достоен выхода в РПЛ.

«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ

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