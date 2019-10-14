Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в Российской Премьер-Лиге.

с чего всё началось

Московское «Торпедо» примет решение по участию в Российской премьер-лиге (РПЛ) в конце сезона. Об этом заявил владелец клуба Роман Авдеев в интервью «Чемпионату».

«Торпедо» не решило вопрос об участии в РПЛ

Спорт день за днем

Происшествия Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.

Политика Русский борщ признали орудием российской пропаганды «Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.

Политика Верховный суд РФ смягчил наказание украинцу Давыденко за шпионаж Верховный суд России во вторник, 15 октября, смягчил наказание гражданину Украины Константину Давыденко с 10,5 до 7 лет колонии, сообщает ТАСС во вторник, 15 октября.

Экономика РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис» Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России.

ЖКХ Россияне заплатят за ЖКХ по-новому В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Общество Шойгу простился с космонавтом Леоновым Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.

Футбол Инфантино посетит матч сборных КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Северной и Южной Кореи посетит глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Футбол В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.

Политика Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера» 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.