РПЛ
REGNUM«Торпедо» не решило вопрос об участии в РПЛ
Московское «Торпедо» примет решение по участию в Российской премьер-лиге (РПЛ) в конце сезона. Об этом заявил владелец клуба Роман Авдеев в интервью «Чемпионату».
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с чего всё началось
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в Российской Премьер-Лиге.Чемпионатвчера в 01:15
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Тукманов — о «Торпедо»: «Нет смысла выходить в РПЛ, чтобы потом мыкаться по чужим стадионам»
Sport24.ruвчера в 10:34
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