РПЛ

REGNUMREGNUM«Торпедо» не решило вопрос об участии в РПЛ

Московское «Торпедо» примет решение по участию в Российской премьер-лиге (РПЛ) в конце сезона. Об этом заявил владелец клуба Роман Авдеев в интервью «Чемпионату».
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с чего всё началось

Игнашевич — о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ: мы должны быть готовы ко всему

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в Российской Премьер-Лиге.
Чемпионатвчера в 01:15

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Тукманов — о «Торпедо»: «Нет смысла выходить в РПЛ, чтобы потом мыкаться по чужим стадионам»

Sport24.ruвчера в 10:34

Владелец «Торпедо» рассказал, как решился воспитывать 17 приёмных детей

Чемпионатвчера в 02:00

«Чемпионат»: «Торпедо» не отказывается от выхода в РПЛ

Metaratingsвчера в 06:43

Сергей Игнашевич – о РПЛ: У «Торпедо» почти нет инфраструктуры – надо немного подождать

Советский спортвчера в 02:52

Игнашевич о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ: «Мы до сих пор еще в ПФЛ можем вылететь»

ProstoProSportвчера в 03:39

Игнашевич – о возможном отказе «Торпедо» от участия в РПЛ: «Мы должны быть готовы ко всему»

Бомбардир.рувчера в 01:36

«Торпедо» откажется от РПЛ? Все серьезно?

Спорт день за днемвчера в 10:31
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Происшествия

Потерявшие ребенка родители нашли на кладбище брошенного младенца

РИА Новости Крым 04:05
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы

Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
Известия 05:34
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Происшествия

Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Вести.Ru 04:32
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Общество

В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях

В России суд впервые назначил штраф по статье о распространении фейковых новостей, сообщает ТАСС.
Ведомости 05:23
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Политика

Русский борщ признали орудием российской пропаганды

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия

Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, почему девушки боялись отца

Адвокаты сестер Хачатурян поделились подробностями о личности убитого Михаила Хачатуряна, сообщает RT.
Газета.Ru 06:04
Политика

Верховный суд РФ смягчил наказание украинцу Давыденко за шпионаж

Верховный суд России во вторник, 15 октября, смягчил наказание гражданину Украины Константину Давыденко с 10,5 до 7 лет колонии, сообщает ТАСС во вторник, 15 октября.
Известия 05:21
Экономика

РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России.
РБК вчера в 11:09
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Религия

Православные смоляне отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Празднуя Покров, верующие благодарят Богородицу за заступничество и утешение.
ГТРК Смоленск вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Общество

Шойгу простился с космонавтом Леоновым

Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.
РБК 05:57
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Наука

Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Футбол

Инфантино посетит матч сборных КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне

Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Северной и Южной Кореи посетит глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 02:55
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Футбол

В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича

Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.
ODDS.ru вчера в 07:15
Футбол

Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020

Нападающий команды Роман Яремчук в интервью журналистам съязвил о победе России на Евро-2020.
Народные новости 05:58
Политика

Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика

Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты

Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Финансы

В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
RT на русском вчера в 09:51
Происшествия

В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападениях на женщин и изнасилованиях.
РБК 13 октября в 10:37
Шоу-бизнес

Подруга Бари Алибасова-младшего обвинила его в избиении

Телеканал 360° вчера в 14:59
Армия и оружие

Российские тяжелые БЛА «Альтиус» и «Охотник» приравняют к самолётам

Зарегистрированные БЛА получат уникальные номера и бортовые опознавательные знаки, а их операторов приравняют к командирам экипажей.
Военное обозрение 05:50
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости вчера в 05:53
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Авдеев Роман
Российский бизнесмен
Российский предприниматель банкир, до 2012 г. был единственным бенефициаром Московского кредитного банка, в конце 2017 года им контролировалось 55,73% акций банка.
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