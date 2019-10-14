Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в Российской Премьер-Лиге.

с чего всё началось

Московское «Торпедо» примет решение по участию в Российской премьер-лиге (РПЛ) в конце сезона. Об этом заявил владелец клуба Роман Авдеев в интервью «Чемпионату».

«Торпедо» не решило вопрос об участии в РПЛ

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