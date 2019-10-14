РПЛ
REGNUM«Торпедо» не решило вопрос об участии в РПЛ
Московское «Торпедо» примет решение по участию в Российской премьер-лиге (РПЛ) в конце сезона. Об этом заявил владелец клуба Роман Авдеев в интервью «Чемпионату».
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Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в Российской Премьер-Лиге.Чемпионатвчера в 01:15
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Игнашевич о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ: «Мы до сих пор еще в ПФЛ можем вылететь»
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В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
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NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции
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