«Торпедо» уже примеряет на себя РПЛ. На днях выиграло матч у дружеского «Спартака-2» на «Открытие Арене», а пару недель назад выбило «Крылья» из Кубка России. Результаты лидера ФНЛ впечатляют — уже к октябрю у них есть шестиочковый отрыв от второго места.

с чего всё началось

Московское «Торпедо» примет решение по участию в Российской премьер-лиге (РПЛ) в конце сезона. Об этом заявил владелец клуба Роман Авдеев в интервью «Чемпионату».

«Торпедо» не решило вопрос об участии в РПЛ

Спорт день за днем

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