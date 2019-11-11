Футбол
Евро-футбол.ру«Торпедо» неожиданно проиграло «Нижнему Новгороду»
Неожиданный результат зафиксирован в заключительном матче 23-го тура ФНЛ. Лидер турнира, «Торпедо», дома играл с «Нижним Новгородом» и пропустил с пенальти на 20-й минуте (отличился Александр Ставпец).
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Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
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Число жертв при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти.
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Российская газета 15:25
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Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2
Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров "Ростелекома" выкупить 55% "Т2 РТК Холдинга" за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа.
РБК 11:50
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Ремастеры Commandos 2 и Praetorians выйдут 24 января
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Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
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В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР
За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Российская газета 13:57
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Известный как «руки-базуки» россиянин Кирилл Терешин удалил все синтетические вещества из своих бицепсов.
BFM.ru вчера в 09:21
Технологии
Microsoft готовит к выходу Windows 10 November 2019 Update
Стало известно, что с 13 ноября ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update уже доступно для скачивания участникам программы Windows Insider в ветке Release Preview Ring.
МонаВиста 07:28
Общество
В России предложили штрафовать за шипованную резину
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WADA собирается лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу организации
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Давыдов.Индекс вчера в 02:41
Происшествия
В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 17:01
Здоровье
Доктора из Москвы и Оренбурга помогают сахалинцам с больными суставами
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Появились новые данные о видеокартах Intel Xe
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В Молдавии отправили в отставку правительство Санду
Во вторник в парламенте Молдавии 52 депутата своими голосами вынесли вотум недоверия правительству Майи Санду.
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
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Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
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Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
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Трамп заявил о разочаровании заявлением Макрона о «смерти мозга» НАТО
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