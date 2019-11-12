Футбол
Евро-футбол.ру«Торпедо» неожиданно проиграло «Нижнему Новгороду»
Неожиданный результат зафиксирован в заключительном матче 23-го тура ФНЛ. Лидер турнира, «Торпедо», дома играл с «Нижним Новгородом» и пропустил с пенальти на 20-й минуте (отличился Александр Ставпец).
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