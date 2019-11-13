Футбол
Евро-футбол.ру«Торпедо» неожиданно проиграло «Нижнему Новгороду»
Неожиданный результат зафиксирован в заключительном матче 23-го тура ФНЛ. Лидер турнира, «Торпедо», дома играл с «Нижним Новгородом» и пропустил с пенальти на 20-й минуте (отличился Александр Ставпец).
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Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400
Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с «Джокером»
Ажиотаж вокруг преступления историка Олега Соколова схож с ажиотажем, возникшим после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.
Транспорт
В Крыму протестировали двухэтажный поезд
В Крыму протестировали поезд с двухэтажными вагонами. Состав успешно прошел по железной дороге от Керчи до Севастополя, сообщает ТАСС.
Политика
МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений
Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
Новые власти Боливии признали Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы
Новое правительство Боливии во главе с исполняющим обязанности президента Жанин Аньес признало лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве главы государства.
Происшествия
Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму
Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
Следователи по делу MH17 обратились к свидетелям
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Происшествия
Защита историка Соколова обжаловала решение о его аресте
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Армия и оружие
Боевые ледоколы поступят на вооружение ВМФ России в Арктике
Военные эксперты сообщают, что ВМФ России в Арктике получат новые боевые ледоколы.
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Происшествия
Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
Общество
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Следующим ненужным анализом Малышева и Продеус назвали тест на дисбактериоз, поскольку такого диагноза вообще не существует.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Футбол
«Я был готов убить его». Хендерсон рассказал о стычке с Суаресом
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, как чуть не подрался с экс-форвардом команды Луисом Суаресом.
Экономика
Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Кино
Кристен Стюарт попросила сделать ее «ангела Чарли» лесбиянкой
Режиссер Элизабет Бэнкс в беседе с изданием PrideSource призналась, что актриса Кристен Стюарт попросила авторов фильма "Ангелы Чарли" сделать ее героиню лесбиянкой.
Здоровье
Пьёт жена: как распознать женский алкоголизм и что делать
Говорят, что женский алкоголизм не лечится. Причём распознать его бывает не так-то просто.