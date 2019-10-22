В первенстве Футбольной национальной лиги прошли заключительные матчи 19-го тура. «Торпедо» на своем поле обыграло «Чайку» со счетом 2:1 и продолжило уверенно лидировать в талице.

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Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Общество Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов Омбудсмен отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тысячи гривен (1,24 тысячи долларов).

Спорт В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.

Армия и оружие Военная полиция России провела первое патрулирование на севере Сирии Российские военные полицейские впервые провели патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирийской Арабской Республики (САР) у границы с Турцией.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

Общество Harvard Business Review назвал самых эффективных глав компаний в мире Американский журнал Harvard Business Review (HBR) составил рейтинг 100 самых эффективных генеральных директоров мира.

Технологии Гиперзвуковой двигатель HTX испытали в США В американском штате Колорадо прошли испытания двигателя проекта HTX для гиперзвуковых летательных аппаратов.

Армия и оружие На Украине признали бесполезность своих бронекатеров Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.

Общество Третьяковка хочет вернуть украденную ранее из чеченского музея картину Третьяковская галерея сняла с выставки Василия Поленова картину его ученика Александра Головина «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке».

Политика Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе «Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Политика Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.

Политика WikiLeaks подверг сомнениям выводы ОЗХО по химатаке в Сирии Портал WikiLeaks опубликовал доклад, который ставит под сомнение расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Происшествия Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17 Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.

Музыка Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица» Розенбаум исполнил три песни современных исполнителей, которые он никогда не слышал.

Экономика Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний.