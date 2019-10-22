Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Торпедо» обыграло «Чайку», «Чертаново» победило «Текстильщик»

В первенстве Футбольной национальной лиги прошли заключительные матчи 19-го тура. «Торпедо» на своем поле обыграло «Чайку» со счетом 2:1 и продолжило уверенно лидировать в талице.
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