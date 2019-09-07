Футбол
РИА Новости«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
ФНЛ, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Сергей Божин
|17′
Олег Калугин
|20′
|26′
Александр Филин
Роман Шишкин
|42′
Олег Калугин
Артем Самсонов
|46′
Артур Галоян
Андрей Лях
|46′
|46′
Алексей Скворцов
Илья Кухарчук
|46′
Владимир Дядюн
Мохамед Конате
|46′
Дмитрий Каменщиков
Камран Алиев
|52′
Камран Алиев
Руслан Магаль
Михаил Багаев
|56′
|61′
Артем Полярус
Валерий Почивалин
|76′
Андрей Мендел
Андрей Мурнин
|83′
Александр Филин
Игорь Лебеденко
Сергей Шустиков
|90′
|90′+3′
Мохамед Конате
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол забил Сергей Божин (17-я минута).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Торпедо» — «Химки». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч ФНЛ 8 сентября 2019 года
LiveSport.ru07 сентября в 00:21
Пресс-конференция тренера «Химок» после проигрыша «Торпедо» продлилась 10 секунд
Sports.ruвчера в 13:36
«Торпедо» рвется в РПЛ. Команда Игнашевича обыграла «Химки», которые очень круты
Матч ТВвчера в 15:17
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:10, Вашингтон
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Музыка
На концерте в Самаре Дима Билан вел себя неадекватно
Артист на сцене вел себя настолько неадекватно, что разговоры в сети относительно его зависимости только усугубились.
Kleo.ru 04:08
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Политика
Брюссель назвал дату переговоров по газу с Москвой и Киевом
Трехсторонняя встреча по газу с Россией, Украиной и Евросоюзом на уровне глав Минэнерго пройдет на следующей неделе.
РБК 05:53
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Политика
В Хабаровском крае на выборах в Закдуму лидирует ЛДПР
По предварительным данным, 23 из 24 мандатов по одномандатным округам получают кандидаты от ЛДПР.
Выбор народа 04:10
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Известия вчера в 00:38
Общество
Женщина вышла замуж за дерево в Великобритании
Жительница Великобритании и мать двоих детей связала себя узами брака с растением и теперь планирует сменить фамилию на название вида дерева.
VSE42.RU 05:59
Политика
Киев заявил о готовности Зеленского к встрече в нормандском формате
Украинский лидер Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран «нормандского формата» в сентябре, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Взгляд.ру 06:05
Шоу-бизнес
Собчак ответила на вопрос о второй беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о беременности.
Lenta.ru 04:02
Политика
На выборах главы Абхазии побеждает Рауль Хаджимба
Большая Азия 04:18
Авто
Названы 5 самых доступных автомобилей в России на сентябрь 2019
Эксперты CarsWeek вновь проанализировали российский авторынок и назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на начало сентября 2019 года.
Автоновости дня вчера в 02:52
Экономика
Россия вошла в топ-20 мирового рейтинга по росту цен на жилье
"Со второго квартала 2018 года по второй квартал 2019 года рост цен на жилье в России составил 6,9%, что позволило ей в годовой динамике переместиться с 46-й на 19-ю строчку среди 56 участников рейтинга", - говорят эксперты компании.
Интерфакс 03:57
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Политика
Памфилова: в ходе избирательной кампании возбуждены 11 уголовных дел
В ходе избирательной компании были возбуждены 11 уголовных дел, заявила глава ЦИК Элла Пафмилова.
Московский Комсомолец 04:58
Политика
Майкл Помпео: Вашингтон прекратил мирные переговоры с талибами
Вашингтон прекратил мирные переговоры с талибами. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Вести.Ru вчера в 20:19
Политика
Пилот борта № 1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным
News.ru вчера в 08:01
Транспорт
Движение в центре Москвы ограничат 14 сентября
В столице 14 сентября перекроют движение транспорта на нескольких центральных улицах в связи с проведением благотворительного велозаезда "ТеатРалли", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.
Москва 24 03:36
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:55
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Общество
Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников
Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли.
REGNUM 04:00
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала о затянувшейся болезни
Звезда телешоу Comedy Woman Надежда Сысоева встревожила поклонников признанием в необходимости медицинского обследования.
Суть событий 02:52
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ вчера в 07:31
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27