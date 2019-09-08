Футбол
РИА Новости«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
ФНЛ, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Сергей Божин
|17′
|83′
Александр Филин
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол забил Сергей Божин (17-я минута).
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