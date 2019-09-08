Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ

Торпедо (Москва) — Химки
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Сергей Божин
17′
Олег Калугин
20′
26′
Александр Филин
Роман Шишкин
42′
Олег Калугин
Артем Самсонов
46′
Артур Галоян
Андрей Лях
46′
46′
Алексей Скворцов
Илья Кухарчук
46′
Владимир Дядюн
Мохамед Конате
46′
Дмитрий Каменщиков
Камран Алиев
52′
Камран Алиев
Руслан Магаль
Михаил Багаев
56′
61′
Артем Полярус
Валерий Почивалин
76′
Андрей Мендел
Андрей Мурнин
83′
Александр Филин
Игорь Лебеденко
Сергей Шустиков
90′
90′+3′
Мохамед Конате
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол забил Сергей Божин (17-я минута).
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