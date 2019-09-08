Футбол
РИА Новости«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
ФНЛ, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Сергей Божин
|17′
Олег Калугин
|20′
|26′
Александр Филин
Роман Шишкин
|42′
Олег Калугин
Артем Самсонов
|46′
Артур Галоян
Андрей Лях
|46′
|46′
Алексей Скворцов
Илья Кухарчук
|46′
Владимир Дядюн
Мохамед Конате
|46′
Дмитрий Каменщиков
Камран Алиев
|52′
Камран Алиев
Руслан Магаль
Михаил Багаев
|56′
|61′
Артем Полярус
Валерий Почивалин
|76′
Андрей Мендел
Андрей Мурнин
|83′
Александр Филин
Игорь Лебеденко
Сергей Шустиков
|90′
|90′+3′
Мохамед Конате
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол забил Сергей Божин (17-я минута).
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