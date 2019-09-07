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РИА НовостиРИА Новости«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ

Торпедо (Москва) — Химки
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Сергей Божин
17′
83′
Александр Филин
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол забил Сергей Божин (17-я минута).
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