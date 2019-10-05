«Торпедо» обыграло «Шинник» в матче 16-го тура Олимп-ФНЛ. Столичный клуб лидирует в таблице, на 6 очков оторвавшись от «Химок». В другой встрече «Нефтехимик» одолел «Чайку» и вышел на пятое место, догнав «Шинник» и «Чертаново» по очкам.

«Торпедо» обыграло «Шинник» и упрочило лидерство в таблице

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