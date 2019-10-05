Футбол
Советский спортФутболисты «Торпедо» обыграли «Шинник» в матче ФНЛ
ФНЛ, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Николай Покидышев
|30′
Александр Рязанцев
|74′
Футболисты московского Торпедо обыграли ярославский Шинник в 16-м туре ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе столичного клуба отличился Александр Рязанцев.
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