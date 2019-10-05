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Торпедо (Москва) — Шинник
2 – 0
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Николай Покидышев
30′
Александр Рязанцев
74′
Футболисты московского Торпедо обыграли ярославский Шинник в 16-м туре ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе столичного клуба отличился Александр Рязанцев.
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