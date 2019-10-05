Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Торпедо» обыграло «Шинник» и закрепилось на 1-м месте таблицы ФНЛ

Торпедо (Москва) — Шинник
2 – 0
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Николай Покидышев
30′
Александр Рязанцев
74′
«Торпедо» обыграло «Шинник» в матче 16-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. На 30-й минуте Николай Подкидышев срезал мяч в свои ворота, а на 74-й Александр Рязанцев реализовал пенальти.
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