«Торпедо» обыграло «Шинник» в матче 16-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. На 30-й минуте Николай Подкидышев срезал мяч в свои ворота, а на 74-й Александр Рязанцев реализовал пенальти.

«Торпедо» обыграло «Шинник» и закрепилось на 1-м месте таблицы ФНЛ

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