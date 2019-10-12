Футбол
РИА Новости«Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
Александр Руденко
|35′
|55′
Илья Самошников
Петр Володкин
|70′
|73′
Игорь Лебеденко
|85′
Максим Максимов
"Торпедо" (43 очка) лидирует в турнирной таблице ФНЛ, на 9 баллов опережая идущие вторыми подмосковные "Химки", имеющие матч в запасе. "Спартак-2" (17) занимает 14-е место. В другом матче дня томская "Томь" на своем поле сыграла вничью с калининградской "Балтикой" - 0:0.
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