Спорт день за днем

«Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ

Армия и оружие Арабские страны назвали операцию Турции в Сирии вторжением и агрессией Военная операция Турции на северо-востоке Сирии является «вторжением на территорию арабского государства и агрессией против его суверенитета».

Происшествия Суд арестовал имущество на ₽400 млн по делу о хищениях у «Роскосмоса» Суд арестовал имущество на сумму около 400 млн руб. у обвиняемых по делу о хищениях у «Роскосмоса».

Общество На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.

Гаджеты Отмененный смартфон Xiaomi выйдет уже в октябре По словам инсайдеров, уже до конца октября этого года ожидать появления нового смартфона, который, скорее всего, будет носить название Xiaomi Mi Note 10.

Наука Японские ученые оживили мертвый мозг Японским ученым удалось сохранять жизнеспособность мозга мыши в течение 25 дней после извлечения его из черепа.

Политика Путин заступился за Зеленского по разводу сил в Донбассе По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.

Происшествия Избивавшего заключенного начальника колонии уволят Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.

Политика Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.

Теннис Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.

Шоу-бизнес Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.

Политика Глава МИД Украины заявил о напряженности в отношениях с ФРГ и Францией По его данным, президент Соединенных Штатов оказывал давление на украинского лидера во время июльского телефонного разговора, Трамп якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантера.

Армия и оружие Генштаб ВС Украины усилил боеготовность воинских частей По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака на выходных и праздничных днях усилена боеготовность воинских частей.

Происшествия Подросток в Ленинградской области скончался после укола врачей Подросток в Ленинградской области умер после укола врачей скорой помощи.

Шоу-бизнес В инстаграме Заворотнюк появились новые фото На странице в инстраграме актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фото.

Армия и оружие Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.

Спорт Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.

Политика Захарова ответила на заявление Латвии о неприемлемости салюта в Москве 11 октября на сайте МИД Латвии появилось сообщение, в котором ведомство выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Футбол «Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.

Шоу-бизнес Заплаканная Юлия Барановская поделилась бедой в семье Юлия Барановская рассказала о беде, произошедшей в ее семье. Она сообщила, что ее 13-летний сын Артем серьезно травмировался.