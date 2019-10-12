Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ

Спартак-2 — Торпедо (Москва)
2 – 3
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
Александр Руденко
35′
55′
Илья Самошников
Петр Володкин
70′
73′
Игорь Лебеденко
85′
Максим Максимов
Московское "Торпедо" переиграло столичный "Спартак-2" в матче 17-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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