Футбол
РИА Новости«Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
Александр Руденко
|35′
|55′
Илья Самошников
Петр Володкин
|70′
|73′
Игорь Лебеденко
|85′
Максим Максимов
Московское "Торпедо" переиграло столичный "Спартак-2" в матче 17-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Футболисты московского «Торпедо» приехали на игру со «Спартаком-2», взяв такси
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