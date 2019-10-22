Футбол
РИА Новости«Торпедо» победило «Чайку» в матче первенства ФНЛ
Московское "Торпедо" переиграло на своем поле "Чайку" из Песчанокопского в матче 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в среду в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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«Торпедо» — «Чайка». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч ФНЛ 23 октября 2019 года
LiveSport.ru21 октября в 22:19
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Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Политика
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 декабря Алексея Валуева, который проходит по делу о госизмене.
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Финансы
Национальный банк Украины снизил учётную ставку до 15,5%
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Финансы
Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию
«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
Гаджеты
Honor представил смартфон Honor 9X в России
Бренд Honor представил в России долгожданный смартфон Honor 9X. А точнее, два смартфона – Honor 9X и Honor 9X Premium.
Политика
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В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Футбол
Андрей Аршавин назвал причину поражения от «Лейпцига»
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Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко
Диктатора похоронили в построенном при его правлении монументальном комплексе "Долина павших" в 58 км от Мадрида, где погребены останки тысяч жертв гражданской войны.
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Футбол
Дзюба занимает третье место по системе «гол+пас» в Европе
Третье место занимает форвард "Зенита" Артем Дзюба, сообщает портал Goal. В его активе 19 очков — 9 голов и 10 результативных передач.
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Общество
Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно
23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
Общество
Утренний кофе может привести к инсульту
Политика
Сахаровскую премию Европарламента получил борец за права уйгуров
Уйгурский экономист Ильхам Тохти получил Сахаровскую премию Европарламента «За свободу мысли» 2019.
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Автоспорт
В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию
После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов извинился перед Ларисой Гузеевой
Поведение юмориста обидело Гузееву, поэтому он решил загладить вину. Вот уже 10 лет Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!».
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте закрутил роман со студенткой
Избранницу Дени Байсарова зовут Марией, она является 21-летней студенткой ВУЗа МГИМО.
Экономика
ФНС обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых
Федеральная налоговая служба обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, сообщает РИА Новости.
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
Экономика
Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике
В начале октября Дмитрий Козак и глава Минвостокразвития Александр Козлов уже обсуждали стимулы для развития нефтегазовых проектов в Арктике, рассказывали РБК два источника в правительстве.