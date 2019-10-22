Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Торпедо» победило «Чайку» в матче первенства ФНЛ

Московское "Торпедо" переиграло на своем поле "Чайку" из Песчанокопского в матче 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в среду в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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«Чайка» победила москвичей в меньшинстве

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Олимп-ФНЛ. «Торпедо» победило «Чайку», «Чертаново» обыграло «Текстильщик», «Шинник» уступил «Балтике»

Sports.ruвчера в 01:06
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Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
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Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
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В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 декабря Алексея Валуева, который проходит по делу о госизмене.
Интерфакс 08:43
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С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
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Финансы

Национальный банк Украины снизил учётную ставку до 15,5%

Национальный банк Украины снизил учётную ставку с 16,5% до 15,5% годовых, сообщило 24 октября информационное агентство «Украинские новости».
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Финансы

Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию

«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
RT на русском 07:55
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Honor представил смартфон Honor 9X в России

Бренд Honor представил в России долгожданный смартфон Honor 9X. А точнее, два смартфона – Honor 9X и Honor 9X Premium.
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Украина захотела начать переговоры о возвращении Крыма

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Газета.Ru 10:25
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Андрей Аршавин назвал причину поражения от «Лейпцига»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился своим мнением по поводу поражения сине-бело-голубых от немецкого «РБ Лейпциг».
Петербургский дневник 04:54
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Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
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В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49
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В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко

Диктатора похоронили в построенном при его правлении монументальном комплексе "Долина павших" в 58 км от Мадрида, где погребены останки тысяч жертв гражданской войны.
РБК 07:33
Политика

Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
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Дзюба занимает третье место по системе «гол+пас» в Европе

Третье место занимает форвард "Зенита" Артем Дзюба, сообщает портал Goal. В его активе 19 очков — 9 голов и 10 результативных передач.
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Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
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Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно

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Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
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Сахаровскую премию Европарламента получил борец за права уйгуров

Уйгурский экономист Ильхам Тохти получил Сахаровскую премию Европарламента «За свободу мысли» 2019.
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Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
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Автоспорт

В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию

После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.
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В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
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Происшествия

В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
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Поведение юмориста обидело Гузееву, поэтому он решил загладить вину. Вот уже 10 лет Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!».
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Шоу-бизнес

Сын Кристины Орбакайте закрутил роман со студенткой

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ФНС обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых

Федеральная налоговая служба обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 19:22
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В США мужчина сгорел, не сумев выбраться из автомобиля Tesla

РИА Новости 10:09
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
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Экономика

Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике

В начале октября Дмитрий Козак и глава Минвостокразвития Александр Козлов уже обсуждали стимулы для развития нефтегазовых проектов в Арктике, рассказывали РБК два источника в правительстве.
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