Московское "Торпедо" переиграло на своем поле "Чайку" из Песчанокопского в матче 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в среду в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Общество С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.

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