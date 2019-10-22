Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Торпедо» победило «Чайку» в матче первенства ФНЛ

Московское "Торпедо" переиграло на своем поле "Чайку" из Песчанокопского в матче 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в среду в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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«Торпедо» — «Чайка»: выстрелит ли сельский клуб?

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«Торпедо» - «Чайка»: прогноз и ставка на матч 19-го тура ФНЛ

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«Торпедо» — чемпион первого круга, «Спартак» разгромил Бесчастных

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«Торпедо» обыграло «Чайку», «Чертаново» победило «Текстильщик»

Sport24.ru14:11
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
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Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
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Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари»

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В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест

В России следует увеличить количество бюджетных мест в медицинских учебных заведениях с 27 тысяч до 30-35 тысяч.
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В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
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На Украине зафиксирована вспышка дифтерии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
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Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
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Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

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Известия вчера в 14:27
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Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов

В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
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Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

Бомбардировщики провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров.
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Елену Малышеву госпитализировали

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Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке

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В Великобритании в грузовике нашли 39 тел

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Американский тяжеловес Грег Харди рассказал о том, почему согласился на коротком уведомлении выйти на бой против Александра Волкова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.
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В Кремле ответили Зеленскому насчет встречи «нормандской четверки»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны выполнило свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение встречи в ближайшее время.
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АвтоВАЗ приостановил производство Largus CNG и Lada Vesta CNG

C 1 октября 2019 «АвтоВАЗ» прекратил производство модификаций Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG.
Тарантас Ньюс 21 октября в 06:09
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Тедеско получил первый штраф от КДК РФС

Во время встречи 13-го тура РПЛ против "Рубина", который завершился со счетом 0:0, новый главный тренер "Спартака" покидал техническую зону.
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Россия выдала Испании криминального авторитета Таро

Россия выдала Испании 67-летнего криминального авторитета грузинского происхождения Тариэла Ониани по прозвищу Таро.
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Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц

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Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года

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Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
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