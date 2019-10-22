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РИА НовостиРИА Новости«Торпедо» победило «Чайку» в матче первенства ФНЛ

Московское "Торпедо" переиграло на своем поле "Чайку" из Песчанокопского в матче 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в среду в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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«Торпедо» — «Чайка»: выстрелит ли сельский клуб?

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