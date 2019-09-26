Футбол
СитиТрафик«Крылья Советов» проиграли «Торпедо» в Кубке России
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Максим Шоркин
|36′
Иван Сергеев
|45′+1′
Московская команда отпраздновала победу и на этот раз. «Торпедо» одолело самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0. «Крылья Советов» покидают Кубок России уже после первого матча. Следующий матч самарцы проведут в субботу, 28 сентября, встретившись с «Тамбовом» в 11-м туре чемпионата страны.
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На матче Кубка России между «Торпедо» и «Крыльями Советов» ожидается аншлаг
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