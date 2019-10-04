Футбол
РИА Новости«Торпедо» победило «Шинник» в матче ФНЛ
ФНЛ, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Николай Покидышев
|30′
Александр Рязанцев
|74′
Московское "Торпедо" обыграло на своем поле ярославский "Шинник" в матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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