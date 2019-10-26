Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Торпедо» потеряло очки в матче ФНЛ с «Балтикой»

Балтика — Торпедо (Москва)
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
52′
Сергей Божин
Михаил Маркин
56′
Алихан Шаваев
85′
Московское "Торпедо" сыграло вничью с калининградской "Балтикой" в матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Сергей Божин (52-я минута), у хозяев отличился Михаил Маркин (57, пенальти).
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