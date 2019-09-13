Футбол
Газета.Ru«Торпедо» продолжает победное шествие по ФНЛ
ФНЛ, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Иван Сергеев
|41′
Игорь Лебеденко
|50′
|76′
Герман Онугха
Московское "Торпедо" продолжает победное шествие по Олимп-ФНЛ. Восьмая подряд победа коллектива Николая Савичева состоялась в рамках 13 тура второго по силе российского дивизиона над "Краснодаром-2" со счетом 2:1. Первый гол забил нападающий "автозаводцев" Иван Сергеев на 41-й минуте.
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