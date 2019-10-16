Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Торпедо» проиграло «Чертаново» в матче ФНЛ

Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Чертаново". Гол забил Владислав Сарвели на 85-й минуте.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
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Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», летевший с Пхукета в Москву, экстренно сел в Казани из-за смерти годовалого ребенка, передает Life.ru.
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Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
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Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.
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Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
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Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
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Боярский: вместо «Ростова» мог быть кто угодно, «Зенит» обыграл бы и их

Вместо «Ростова» мог быть кто угодно, обыграли бы и их. С таким настроением, мастерством и самоотдачей можно обыграть любого соперника.
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Газета.Ru 16:57
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Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
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После длительного совещания судей, было принято решение – арестовать Гладковского на два месяца с правом внесения залога 10 623 130 гривен.
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Армия и оружие

Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии

Протяженность зоны безопасности создаваемой Турцией на границе с Сирией составит 444 километра, глубина – 32 километра, сообщает РИА Новости со ссылкой на советник президента Турции Ясина Актая.
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Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети

Фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет.
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Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
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Россия рассчитывает на реализацию контракта на Су-35 для Индонезии

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«Реал» минимально уступил «Майорке» в девятом туре Примеры

В матче девятого тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Майорка» в родных стенах победила мадридский «Реал».
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Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
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В прокат выходит фильм по роману Дмитрия Глуховского «Текст»

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Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
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