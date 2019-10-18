Футбол
РИА Новости«Торпедо» проиграло «Чертаново» в матче ФНЛ
ФНЛ, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
|85′
Владислав Сарвели
Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Чертаново". Гол забил Владислав Сарвели на 85-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Торпедо» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч ФНЛ 19 октября 2019 года
LiveSport.ru17 октября в 23:00
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Общество
Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели
Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
РБК вчера в 23:31
Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
REGNUM вчера в 13:25
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Футбол
Ювентус — Болонья 2:1
Soccer.ru вчера в 16:37
Хоккей
«Торонто» обыграл «Бостон», у Михеева — результативная передача
«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Бостон» — 4:3. По 2 очка набрали Митчелл Марнер (1+1) и Морган Райлли (1+1).
Спорт-Экспресс вчера в 21:56
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Происшествия
При пожаре на складе на западе Москвы обрушилась кровля
Из-за пожара площадью 500 кв. м. на складе на западе Москвы произошло частичное обрушение кровли.
RT на русском 02:14
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости 18 октября в 18:14
Общество
В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия
Появилось видео нападения на полицейского в московском метро
Lenta.ru вчера в 13:40
Единоборства
Турнир по ММА в Сочи завершился массовой дракой
В Сочи в субботу состоялся крупный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Российская газета 01:05
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба
Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.
Газета.Ru вчера в 20:30
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM 18 октября в 19:11
Энергетика
Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Вести.Ru вчера в 21:19
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 18 октября в 04:34
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 17 октября в 16:42
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Таиланд
Во время стоянки старший на походе и командиры российских кораблей нанесли визит вежливости командующему базой Саттахип, моряки ТОФ побывали на авианосце ВМС Таиланда "Чакри Нарубет" и поучаствовали в товарищеских соревнованиях по футболу.
ТАСС 00:47
Политика
Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit
О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
REGNUM вчера в 20:57
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru вчера в 11:12
Гаджеты
Китайский бенчмарк назвал самые быстрые смартфоны
Рейтинг самых быстрых в работе смартфонов был представлен китайским бенчмарком Master Lu.
iReactor 00:09
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец вчера в 09:09
Космос
Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом
Московский Комсомолец 18 октября в 10:58
Футбол
Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1
Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
REGNUM 00:48
Единоборства
Макгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в Twitter
Ирландский боец Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроили словесную перепалку в социальной сети Twitter.
iReactor вчера в 18:20