Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Торпедо» проиграло «Чертаново» в матче ФНЛ

Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Чертаново". Гол забил Владислав Сарвели на 85-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Торпедо» Игнашевича на своем поле уступило «Чертаново»

Sport24.ru12:55

«Торпедо» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч ФНЛ 19 октября 2019 года

LiveSport.ru17 октября в 23:00

Битва за Юг: «Чертаново» сыграет против «Торпедо» в ФНЛ

На Варшавке. Чертаново Северноевчера в 10:01

Не день лидеров: «Торпедо» проиграло дерби, Евдокимов остановил «Химки»

Спорт-Экспресс15:45

«Торпедо» потерпело третье поражение в ФНЛ при Игнашевиче

Чемпионат13:16

«Торпедо» уступило «Чертаново», «Балтика» оказалась сильнее «Нефтехимика»

Матч ТВ13:00

«Торпедо» уступило «Чертаново», «Балтика» оказалась сильнее «Нефтехимика»

Sportbox.RU13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:51, Ашберн
Общество

Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав

RT на русском вчера в 06:33
Теннис

Умер теннисист Александр Волков

Известия 08:47
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Происшествия

«Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье

На притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников.
РБК 12:39
Футбол

Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»

Известия 14:32
Политика

Захарова: британские власти нарушают права граждан

В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.
Вести.Ru 13:13
Происшествия

Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК 14:25
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Кино

Тарантино отказался переделывать фильм для Китая

Рамблер 06:58
Шоу-бизнес

Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Армия и оружие

Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии

Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены, пишет REGNUM.
Известия 09:59
Экономика

Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru 03:01
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 00:57
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами

Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
Экономика сегодня 13:49
Армия и оружие

На Украине рассказали о способном «дать отпор» России новейшем оружии

RT на русском 15:44
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Космос

Женщины впервые совершили парный выход в открытый космос

Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Меир в пятницу совершили первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Взгляд.ру вчера в 08:20
Единоборства

Российский боксер Бетербиев отправил в нокаут украинца Гвоздика

Украинского боксера Александра Гвоздика нокаутировал российский боксер Артур Бетербиев в ходе поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе 19 октября.
Красная весна 07:00
Футбол

Игрок «Рубина» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

МК-Спорт 09:33
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Происшествия

Жестокое обращение с орловской девочкой-маугли опровергли

Детский омбудсмен Орловской области Владимир Поляков опроверг жестокое обращение с девочкой-маугли.
Lenta.ru 15:05
Кино

На телеканале «Россия 1» выходит сериал «Екатерина. Самозванцы»

Российская газета 17 октября в 14:45
Политика

Медведев оценил выгоду «Турецкого потока» для Европы

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о выгодности проекта морского газопровода "Турецкий поток" для всей Европы, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Политика

Вучич анонсировал встречу с Путиным в Сочи 4 декабря

RT на русском 14:48
Наука

Впервые получено стабильное соединение пятивалентного плутония

Международная группа ученых, в которую входят сотрудники кафедры радиохимии химического факультета МГУ, обнаружила никогда не встречавшееся ранее соединение пятивалентного плутония.
Индикатор вчера в 13:02
Хоккей

«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»

Телеканал UTV 09:52
Культура

Даниил Белых: Сериал «Сваты» сменит название

Актёр Даниил Белых сообщил о том, что сериал «Сваты» переименуют. По словам артиста, теперь телепроект будет называться «Золовка».
Rostov.ru 17 октября в 09:56
Авто

Bentley начала производство нового Flying Spur

Известный британский бренд запустил производство седана Bentley Flying Spur нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 08:45
Космос

Леденящие катастрофы. Астероиды, которые изменили историю Земли

По данным NASA, за год с Землей сблизилось около тысячи астероидов, но все прошли на безопасном расстоянии.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие

На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами

В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
РБК вчера в 06:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное