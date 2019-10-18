Футбол
РИА Новости«Торпедо» проиграло «Чертаново» в матче ФНЛ
Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Чертаново". Гол забил Владислав Сарвели на 85-й минуте.
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«Торпедо» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч ФНЛ 19 октября 2019 года
LiveSport.ru17 октября в 23:00
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Российский фигурист Дмитрий Алиев занял третье место в одиночных соревнованиях среди мужчин на турнире Skate America - первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).
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Российская газета 17 октября в 14:45
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Москва 24 вчера в 06:50
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Газета.Ru 22:49
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«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд
После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
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Трамп отказался проводить G7 на своем курорте в Майами
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Общество
Украинцы пожаловались на унижения и издевательства в Польше
Как рассказал глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько, который занимается соблюдением прав украинцев в Польше, людям, уехавшим на заработки приходится сталкиваться с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений», в то время как полиция попросту игнорирует их заявления.
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
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Starliner готовится к двум основным тестам до конца года
Космический корабль Boeing Starliner готовится к двум крупным летным испытаниям до конца года, которые проложат путь к его первому космическому полету в 2020 году.
AstroNews.ru 06:32
Политика
Клинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»
Известия вчера в 18:23
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10
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Религия
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Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
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В день начала турецкой операции в Сирии президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир", передает телеканал CNN.
Sputnik Латвия 17 октября в 10:30
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Армия и оружие
В Пентагоне заявили о переброске около 1000 военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.
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Нурмагомедов — Макгрегору: «В Москве насильников не ждут»
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Макгрегора обвинили в изнасиловании
Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.
Lenta.ru 19:16