Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Торпедо» проиграло «Чертаново» в матче ФНЛ

Торпедо (Москва) — Чертаново
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
85′
Владислав Сарвели
Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Чертаново". Гол забил Владислав Сарвели на 85-й минуте.
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