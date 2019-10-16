Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Чертаново". Гол забил Владислав Сарвели на 85-й минуте.

Происшествия МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.

Шоу-бизнес Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.

Футбол Аршавин: судья назначил левый пенальти в ворота «Ростова» Бывший игрок национальной команды России Андрей Аршавин прокомментировал решение судьи назначить пенальти в ворота «Ростова» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Политика Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.

Футбол Нули в Тушино: Тедеско дебютировал в «Спартаке» ничьей с «Рубином» Футболисты московского "Спартака" в первом матче под руководством нового главного тренера команды Доменико Тедеско сыграли вничью с казанским "Рубином" в рамках 13-го тура чемпионата России.

Политика В Кремле рассказали о переговорах Путина и Меркель В телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель стороны подтвердили важность соблюдения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых во время встреч стран «нормандского формата».

Политика Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.

Авто Названа рублевая цена BMW 2-Series Gran Coupe Напомним, 2-Series Gran Coupe была рассекречена в среду, а публичный дебют модели состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце ноября.

Футбол В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.

Космос NASA показало фото необычной спиральной галактики NASA показало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которая похожа на «портал в другое измерение».

Религия Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.

Общество Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Политика Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере, в них вложены уже немалые деньги, заявил в субботу председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Космос NASA: астероид диаметром около километра приближается к Земле Как сообщает Astronomy Now со ссылкой ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA, астероид под названием 162082 (1998 HL1) ближе всего подойдет к Земле 25 октября в 20:21 по московскому времени.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Происшествия В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

Армия и оружие На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.

Происшествия Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».

Футбол ЦСКА отправился в Уфу на матч 13 тура чемпионата России Московский ЦСКА вылетел в Уфу, где завтра проведет матч 13-го тура чемпионата России с одноименной командой.